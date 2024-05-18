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Андрей Мостовой — об игре с «Ахматом»: будет очень сложный матч

Андрей Мостовой — об игре с «Ахматом»: будет очень сложный матч
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о грядущем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Ахматом». Встреча состоится завтра, 19 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас все матчи сложные, тем более что сейчас концовка сезона — каждая игра на вес золота. Все знают, как тяжело играть в Грозном, поэтому, конечно, будет очень сложный матч», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, матч «Ахмат» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

После 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место. «Ахмат» после аналогичного количества матчей РПЛ заработал 35 очков и располагается на 10-й строчке.

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