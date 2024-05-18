Григорий Иванов — о VAR: ни в коем случае нельзя уповать исключительно на технику

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе VAR на фоне слухов о потенциальном введении тренерских запросов на использование данной системы в футболе.

«Понятно, что у тренеров появится возможность оспаривать вердикты арбитров. Но, с другой стороны, никто не отменял человеческий фактор. Спортсмены ведь порой не попадают по воротам с метра. Наставники рискуют не угадать с составом. То же самое касается и рефери. Если они совершают непредвзятые ошибки, это абсолютно нормально. Футбол как раз всегда был интересен своей непредсказуемостью. Лишь бы не было предвзятости. А без помарок футбола не бывает. Такое случается, наверное, только когда на табло нули. И дело даже не в том, что матчи излишне затягиваются. Просто человеческий фактор должен оставаться. Ни в коем случае нельзя уповать исключительно на технику», — приводит слова Иванова «RT на русском».

Напомним, ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что прорабатывается вариант с изменениями правил использования VAR, предполагающий просмотр видеоповторов по запросу тренера.

В частности Инфантино заявил: «Система уже проходит испытания. Тренеры могут дважды запросить помощь VAR. Игроки могут попросить тренера сделать запрос. Если первоначальное решение будет изменено, то запрос не сгорит и у тренера сохранятся два просмотра».

После 28 туров чемпионата России «Урал» набрал 29 очков и занимает 13-е место.

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