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У «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави — Mundo Deportivo

У «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави — Mundo Deportivo
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«Барселона» рассматривает трёх кандидатов на замену нынешнего главного тренера Хави, который, вероятно, покинет команду в конце сезона, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, основные варианты руководства клуба на замену Хави – экс-тренер «Баварии» Ханси Флик, специалист, возглавляющий вторую команду «блауграны», Рафаэль Маркес и Марсело Гальярдо, возглавляющий саудовский «Аль-Иттихад». Третий кандидат боссам «Барселоны» нравится больше всего.

Ранее сообщалось, что несколько членов совета директоров сине-гранатовых изъявили желание, чтобы Хави покинул свою должность по окончании сезона, после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и тяжёлом экономическом состоянии клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне «Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» за два тура до окончания чемпионата на 14 очков.

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