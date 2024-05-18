«Чувствую себя отлично». Тороп впервые вышел на связь после операции

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о своём состоянии после перенесённой операции по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти. Напомним, футболист получил тяжёлую травму головы в матче Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«Ребята, всем привет! Операция прошла успешно, чувствую себя отлично. Спасибо каждому за тёплые пожелания, а парням удачи в остальных матчах», — написал Тороп в своей социальной сети.

Фото: Социальные сети Владислава Торопа

В нынешнем сезоне Владислав Тороп принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. В шести матчах он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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