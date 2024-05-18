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«Реал Мадрид» хочет подписать чемпиона мира Мак Аллистера — источник

«Реал Мадрид» хочет подписать чемпиона мира Мак Аллистера — источник
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«Реал Мадрид» заинтересован в трансфере 25-летнего полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера, сообщает интернет-издание TyC Sports.

По информации источника, мерсисайдцам поступали запросы относительно игрока, но предложений от «сливочных» ещё не было. «Реал» хочет подписать Мак Аллистера уже после следующего сезона, когда испанскую команду, вероятно, покинут Тони Кроос и Лука Модрич.

Алексис Мак Аллистер выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года. Ранее аргентинский хавбек играл за «Брайтон». В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл 43 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексиса в € 70 млн.

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