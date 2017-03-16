Смоллинг: мне повезло, что Мхитарян в «МЮ» и я не играю против него

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг высоко оценил игру полузащитника команды Генриха Мхитаряна.
28-летний армянский хавбек за последние месяцы сумел стать одним из ключевых игроков английской команды.
«Он — угроза, от которой очень сложно защититься. Как игрок, он очень непредсказуем. Каждый футболист в мире знает, кто такой Генрих Мхитарян. Но одно дело — знать его, а другое – противостоять ему. Мне повезло, что он в нашей команде и я не играю против него», — цитирует Смоллинга официальный сайт «МЮ».