Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези СКА — Локомотив Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Чеферин: УЕФА обязан защищать весь футбол, не только элиту

22 марта 2017, среда. 23:17. Футбол
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин рассказал о планах введения налога на роскошь и ограничение составов для того, чтобы сдержать разрыв между богатыми и бедными клубами. При этом глава УЕФА осознаёт важность топ-лиг Европы.

«Мы должны рассмотреть новые механизмы, такие как налоги на роскошь и, в частности, спортивные критерии ограничение состава и справедливые трансферные правила, чтобы избежать накопления игроков и чрезмерной концентрации талантливых футболистов в нескольких командах.

Нам нужно оценить, работает ли сегодня трансферный рынок наилучшим из возможных способов. Мы не должны бояться трогать его.

Мы не можем допустить, чтобы величие одних заслоняло остальных. Если мы допустим, чтобы разрыв стал слишком большим, мы будем пренебрегать теми, у кого мало возможностей. Мы сталкиваемся с угрозой того, что основание станет нестабильным, потому что весь остальной мир будет сосредоточен на вершине.

Нам нужно оценить и понять текущую ситуацию и некоторые потенциальные тенденции. УЕФА обязан защищать весь футбол, не только элиту.

Нельзя игнорировать тот факт, что страны большой пятёрки приносят 86% доходов и получают 60%, нужно быть дипломатичными и умными», – цитирует Чеферина Telegraph.

«Мы не можем допустить, чтобы величие одних заслоняло и заглушало наименьшего из нас.
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Александер Чеферин УЕФА
Новости. Футбол
22 марта 2017, среда
23:21 «Лестер» готов обеспечить семье Варди дополнительную защиту в связи с угрозами
23:17 Чеферин: УЕФА обязан защищать весь футбол, не только элиту
23:08 Роббен: обсуждал вопрос о завершении карьеры в сборной Нидерландов
22:51 «Рома» уберёт заградительные конструкции со стадиона, чтобы вернуть фанатов
22:47 Долматов: игроки «Ростова» не суперзвёзды, но так заряжают, что хочется смотреть
22:21 Глава FA выступил с заявлением в связи с терактом в Лондоне
22:16 Бартомеу: Монталь был президентом «Барселоны», изменившим стиль клуба
22:04 «Амкар» — «Терек»: время начала матча изменено во второй раз
21:47 Подольски и Вернер выйдут в стартовом составе сборной Германии в матче с Англией
21:32 Экс-игрок «Спартака» Вукоевич может завершить карьеру в конце сезона
21:31 Первая женщина-тренер мужской итальянской сборной дебютировала с поражения
21:18 Сборная Казахстана в первом матче под руководством Бородюка проиграла Кипру
21:13 Мойя продлил контракт с «Атлетико» до 2018 года
21:05 Беллетти: совсем скоро Неймар может превзойти Месси и Роналду
20:54 Вернер: услышать, как фанаты на «Энфилде» поют YNWA, было бы чем-то особенным
20:50 Защитника «Барселоны» Пике оштрафовали на € 3 тыс. за критику арбитра
20:21 Гафар из-за вызова в сборную Буркина-Фасо пропустит матч «Спартак-2» — «Балтика»
20:06 Виллаш-Боаш: во время работы в «Зените» ко мне вернулась любовь к работе
20:01 Скауты «Челси» просмотрят Рюдигера на матче Германия — Англия
19:53 Чеферин: пока я являюсь президентом УЕФА, европейской суперлиги создано не будет
19:41 Голкипер «Атлетика» Аррисабалага заменил Рейну в составе сборной Испании
19:10 Сычёв забил первый гол с игры за пляжный «Локомотив»
19:02 Венгер: не важно, сколько я ещё пробуду в «Арсенале», буду предан клубу до конца
18:58 Переговоры о контрактах Озила и Санчеса с «Арсеналом» отложены до конца сезона
18:44 Российский болельщик – об интервью Mirror: мою речь вывернули наизнанку
18:39 Женская молодёжная сборная России вышла в полуфинал «Кубанской весны»
18:30 Абате пропустит остаток сезона из-за травмы глаза
18:19 Самедов: Кубок конфедераций — супертурнир, жду его с нетерпением
18:02 «Гамбург» продлил контракт с главным тренером Гисдолем до 30 июня 2019 года
17:58 Кузьмин: в «Рубине» ничего такого не произошло, было обычное собрание
17:50 Иностранные болельщики в России отныне могут подвергаться аресту на 15 суток
17:49 Хедира пропустит матч Германия — Англия из-за проблемы с лодыжкой
17:36 Защитник «Томи» Митерев: упаднических настроений нет, мы ещё поборемся
17:24 Самедов: играем за сборную России с огромным желанием и патриотизмом
17:08 Деулофеу: если бы не «Милан», я бы не получил приглашения в сборную Испании
17:02 Лебедев: порой я сам удивляюсь некоторым выходкам фанатов во время матчей
16:58 Ветераны «Рубина» подняли вопрос о переводе Лестьенна и Сонга в дубль
16:33 «Краснодар» продлил контракт с Газинским до конца сезона-2020/21
16:26 Генсек ФИФА: хотим видеть больше женщин на руководящих постах в ФИФА
16:04 Манеж в Перми могут сдать в июне, подрядчик допустил нарушения в проекте
16:01 В УЕФА подтвердили, что не наказывали Айтекина за работу в матче «Барса» — «ПСЖ»
15:58 Чеферин: УЕФА не нужно защищать европейский футбольный рынок от китайских денег
15:34 Счета стадиона «Олимпийский» в Киеве арестованы за долги
15:34 КДК оштрафовал тренеров «Спартака-2» Гунько, Джубанова и Дасаева
15:30 Гаджиев: споры о взятии ворот в матче с «Зенитом» — чепуха и дуриловка
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
А вам будет не хватать Березуцкого и Игнашевича в сборной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+