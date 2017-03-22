Чеферин: УЕФА обязан защищать весь футбол, не только элиту

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин рассказал о планах введения налога на роскошь и ограничение составов для того, чтобы сдержать разрыв между богатыми и бедными клубами. При этом глава УЕФА осознаёт важность топ-лиг Европы.
«Мы должны рассмотреть новые механизмы, такие как налоги на роскошь и, в частности, спортивные критерии ограничение состава и справедливые трансферные правила, чтобы избежать накопления игроков и чрезмерной концентрации талантливых футболистов в нескольких командах.
Нам нужно оценить, работает ли сегодня трансферный рынок наилучшим из возможных способов. Мы не должны бояться трогать его.
Мы не можем допустить, чтобы величие одних заслоняло остальных. Если мы допустим, чтобы разрыв стал слишком большим, мы будем пренебрегать теми, у кого мало возможностей. Мы сталкиваемся с угрозой того, что основание станет нестабильным, потому что весь остальной мир будет сосредоточен на вершине.
Нам нужно оценить и понять текущую ситуацию и некоторые потенциальные тенденции. УЕФА обязан защищать весь футбол, не только элиту.
Нельзя игнорировать тот факт, что страны большой пятёрки приносят 86% доходов и получают 60%, нужно быть дипломатичными и умными», – цитирует Чеферина Telegraph.
«Мы не можем допустить, чтобы величие одних заслоняло и заглушало наименьшего из нас.