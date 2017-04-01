Ройс и Шюррле пропустят игру дортмундской «Боруссии» с «Шальке-04»

Нападающий «Боруссии» Марко Ройс не восстановился после травмы и пропустит дерби с «Шальке-04», сообщает официальный сайт дортмундского клуба.
Среди выбывших числятся также полузащитник Андре Шюррле, который получил повреждение лодыжки в игре за сборную Германии против Азербайджана в отборе ЧМ-2018, и защитник Эрик Дурм, травмировавшийся на тренировке.
Кроме того, по-прежнему в лазарете команды остаются полузащитники Себастьян Роде и Марио Гётце.
Дортмундская «Боруссия» сыграет в рурском дерби против «Шальке-04» 1 апреля в матче 26-го тура Бундеслиги.