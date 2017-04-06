Рангник: не хотим, чтобы новички «Лейпцига» получали существенно больше других

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник сказал, что в клубе есть определённые лимиты на зарплату футболистов. Рангник пояснил, что в этом смысле ему помог опыт работы в «Хоффенхайме», который он возглавлял с 2006 по 2011 год.
«Исходя из опыта моей работы в «Хоффенхайме», мы установили потолок зарплат в «Лейпциге». Дело в том, что мы не хотим, чтобы новички «Лейпцига» получали существенно больше других игроков, которые начали играть в команде раньше них. Тогда в «Хоффенхайме» мы не были так сплочены и не были готовы на безусловную поддержку товарищей по команде», — приводит слова Рангника Zeit Online.