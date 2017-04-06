КДК аннулировал результат матча молодёжного первенства «Арсенал» — «Томь»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по итогам 21-го тура российского молодёжного первенства на очередном заседании комитета.
«В матче молодёжного первенства «Арсенал» — «Томь» принял участие игрок, который не был внесён в протокол матча, это игрок «Арсенала» Аркадий Лобзин. Результат матча аннулировали, присудив техническую победу «Томи» со счётом 3:0 и оштрафовав «Арсенал» на 50 тыс. рублей», — сообщил Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.