Мозес восстановился от травмы и готов помочь «Челси» в матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что полузащитник Виктор Мозес готов принять участие в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».
Мозес пропустил из-за травмы два предыдущих матча синих, когда «Челси» встречался с «Кристал Пэлас» (1:2) и «Манчестер Сити» (2:1), а также не играл за сборную Нигерии.
«Мозес тренировался с нами вчера и сегодня, я должен оценить ситуацию и затем принять оптимальное решение, но он готов сыграть», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
Других травмированных игроков у синих нет. Матч «Борнмут» — «Челси» состоится в субботу, 8 апреля. Начало — в 19:30 мск.
Возьми Мозеса в свою команду и участвуй в конкурсах с денежными призами!