Сёмин: надеемся, завтра Игнатьев приступит к занятиям в общей группе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии полузащитника команды Владислава Игнатьева, который пропустил несколько матчей из-за травмы, полученной в полуфинале Кубка России с «Уфой» (1:0).
«Мы надеемся, что уже завтра, 19 апреля, Владислав Игнатьев приступит к занятиям в общей группе», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги Владислав Игнатьев принял участие в 11 матчах (5 в основном составе), забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.