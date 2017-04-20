Суарес и Кьеллини обменялись футболками после матча «Барселона» — «Ювентус»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес и защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между каталонцами и туринцами обменялись футболками. Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» и завершилась вничью — 0:0. В первой игре «Ювентус» праздновал победу — 3:0. Таким образом, в полуфинал пробилась «старая синьора».
Напомним, на ЧМ-2014 между Суаресом и Кьеллини произошёл конфликт. Нападающий сборной Уругвая укусил защитника итальянской сборной в концовке матча группового турнира. После этого Суарес был отстранён на 4 месяца от любой деятельности, связанной с футболом.
Фотографии эпизода с обменом футболками между Суаресом и Кьеллини можно посмотреть в «Твиттере».