Почеттино: для «Тоттенхэма» финиш в топ-4 значит больше, чем для «Барсы» — титул

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что текущий сезон уже можно считать успешным для его команды, а титулы придут к лондонскому клубу со временем.
«Я считаю, что мы уже достигли успеха. Да, можно выигрывать титулы. Но какие команды это обычно делают? „Барселона“, „Реал“, „Бавария“, „Ювентус“, „Порту“. Будучи суперклубом, можно выигрывать.
Для меня успех — это финиш в первой четвёрке, как в прошлом сезоне. Это был большой успех для «Тоттенхэма», и значил он гораздо больше, чем титул чемпиона — для «Барселоны».
Я мечтаю, о том, чтобы завоевывать трофеи, и это уже удавалось мне в «Эспаньоле» — два Кубка Испании. Нам нужно разdивать «Тоттенхэм», строить стадион, базу клуба — и тогда мы начнем брать титулы", — приводит слова Почеттино Irish Examiner.