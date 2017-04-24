Чемпион СССР—1979 Букиевский: «Спартак», ЦСКА, «Зенит» похожи — ни рыба ни мясо

Бывший футболист «Спартака», чемпион СССР—1979 Владимир Букиевский поделился впечатлениями от игры красно-белых в игре с «Ростовом». Столичный клуб в матче 24-го тура РФПЛ уступил со счётом 0:3.
«Осечки после разгрома в Ростове быть не может. В этой игре прогнозировал боевую ничью, но ошибся — подвёл «Спартак». Команда Карреры играла так, что просто диву давался. Крайне удручающее впечатление. Лишний раз убедился, что чемпионской игры у «Спартака» нет. Претендент в чемпионы расписался в собственном бессилии.
Проблемы «Спартака» по-прежнему кроются в центральной зоне обороны. Это самая уязвимая точка команды. Удивительно, что Каррера не определился и тасует две пары центральных защитников, словно колоду карт. И они уму непостижимо что творят. Бухаров, забивая свой второй гол «Спартаку», получил мяч между двумя игроками обороны прямо по центру. Это нонсенс! Это уровень команды из низов турнирной таблицы…
«Спартак» проиграл «Крыльям Советов» — 0:4, «Ростову» — 0:3. Такие результаты как-то не вяжутся с тем, что команда претендует на чемпионский титул. И если она станет чемпионом, то надо признать, что фарт не только в том, что «Спартак» забивает голы «на флажке», но и в том, что в нынешнем сезоне у неё очень слабые конкуренты. Сейчас «Спартак» может безбоязненно терять очки. В иные времена за это незамедлительно последовала бы расплата, но ведь «Зенит» с ЦСКА — не лучше. Игра петербуржцев с «Уралом», к примеру, — что-то несуразное. Поэтому не верю, что даже в случае осечек «Спартака» лидера кто-то догонит.
Всего несколько дней назад ещё надеялся на интригу, но после 24-го тура сомнений в чемпионстве «Спартака» не осталось. Потому что «Зенит» с ЦСКА просто не в состоянии угрожать конкуренту погоней. И все три клуба, лидирующих в таблице, очень даже похожи друг на друга — ни рыба ни мясо…" — цитирует Букиевского «Спорт уик-энд».