«Осасуне» пришлось изготовить новый комплект формы перед матчем с «Барселоной»

«Осасуне» в преддверии гостевого матча 34-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» пришлось изготовить комплект формы новой расцветки, сообщает Marca. Встреча запланирована на 26 апреля.
По информации издания, руководство Ла Лиги посчитало, что и домашний, и выездной комплекты формы «Осасуны» будут плохо различаться с формой «Барселоны» во время телевизионной трансляции матча. Таким образом, клубу из Памплоны пришлось в срочном порядке изготовить новый комплект формы, который был выполнен в оранжевом цвете.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» «Осасуны».