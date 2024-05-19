Джикия: время покажет, окажусь ли я в «Спартаке» уже в другой должности

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, который покинет клуб после завершения сезона, рассказал, что пока не знает, вернётся ли он в будущем в московскую команду в другой должности.

«Время покажет, окажусь ли я в «Спартаке» уже в другой должности. Не хочу говорить громких слов. Разойдёмся на хорошей ноте со словами благодарности», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

30-летний Джикия стал игроком «Спартака» в конце 2016 года, перейдя из пермского «Амкара». Дебютировал за московскую команду защитник в апреле 2017-го, в первый же сезон выиграв с ней чемпионат России. В дальнейшем коллекция трофеев Джикии в «Спартаке» пополнилась Суперкубком и Кубком России. Клуб решил не продлевать контракт с футболистом, истекающий в конце сезона.