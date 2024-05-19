Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро ответил на критику в свой адрес

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Карлос Каземиро не согласен с той критикой, что высказывается в его адрес по ходу нынешнего сезона.

«Меня считали одним из лучших подписаний Премьер-лиги прошлого сезона, а теперь я больше ничего не стою? Критика неуважительна. Поэтому, когда не хватает уважения, это вызывает беспокойство», — приводит слова Каземиро Sky Sports.

32-летний Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в августе 2022 года за € 70,6 млн. В нынешнем сезоне на счету бразильского полузащитника участие в 31 матче, в которых он забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с английской командой рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» начал искать потенциальных покупателей Каземиро.