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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро ответил на критику в свой адрес

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро ответил на критику в свой адрес
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Карлос Каземиро не согласен с той критикой, что высказывается в его адрес по ходу нынешнего сезона.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
2-й тайм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер

«Меня считали одним из лучших подписаний Премьер-лиги прошлого сезона, а теперь я больше ничего не стою? Критика неуважительна. Поэтому, когда не хватает уважения, это вызывает беспокойство», — приводит слова Каземиро Sky Sports.

32-летний Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в августе 2022 года за € 70,6 млн. В нынешнем сезоне на счету бразильского полузащитника участие в 31 матче, в которых он забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с английской командой рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» начал искать потенциальных покупателей Каземиро.

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