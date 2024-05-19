Жиру — о вызове Канте на Евро-2024: рад, что мой хороший друг вернулся

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру высказался о приглашении в национальную команду на чемпионат Европы — 2024 полузащитника «Аль-Иттихада» Н’Голо Канте.

«Я рад, что мой хороший друг вернулся. Это здорово для него, Н’Голо Канте – луч солнца. Мы провели несколько лет вместе с «синими». Мы были партнёрами по команде в «Челси», где на кону стояли другие титулы», — приводит слова Жиру Sports.fr

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.