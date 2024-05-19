В «Спартаке» сообщили, что матч с «Рубином» стал последним для Джикии в команде

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео, на котором центральный защитник и капитан команды Георгий Джикия уходит на замену на 66-й минуте встречи 29-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Опубликованная в официальном YouTube-канале клуба видеозапись получила название: «Георгий Джикия уходит на замену в последнем матче за «Спартак».

Таким образом, капитан красно-белых не поможет московской команде в матче заключительного, 30-го тура сезона-2023/2024, в котором «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом». Матч пройдёт 25 мая и начнётся в 16:30 по московскому времени. Ранее московский клуб объявил о том, что защитник покинет его по окончании нынешнего сезона.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в Youtube-канале «Спартака».

Напомним, сегодня, 19 мая, «Спартак» обыграл казанский «Рубин» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:1. В составе красно-белых отличились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Кристофер Мартинс. За «Рубин» забил Мирлинд Даку.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.