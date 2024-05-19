Тренер «Ахмата» Адиев: по моему будущему в клубе есть определённые проблемы

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев перед матчем 29-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» высказался о будущем в грозненском клубе после окончания нынешнего сезона. Контракт специалиста с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года.

«Конечно, определённое планирование у клуба уже идёт. Я тоже немного вовлечён в этот процесс. Мой контракт скоро истекает, по моему будущему есть определённые проблемы, но я готов оказывать помощь своему родному клубу в плане видения определённых позиций», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 19 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Матч начнётся в 19:00 мск.