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Тренер «Ахмата» Адиев: по моему будущему в клубе есть определённые проблемы

Тренер «Ахмата» Адиев: по моему будущему в клубе есть определённые проблемы
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев перед матчем 29-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» высказался о будущем в грозненском клубе после окончания нынешнего сезона. Контракт специалиста с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
1 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 4'     0:2 Кассьерра – 9'     1:2 Конате – 11'     1:3 Кассьерра – 44'     1:4 Кассьерра – 47'     1:5 Кассьерра – 51'    

«Конечно, определённое планирование у клуба уже идёт. Я тоже немного вовлечён в этот процесс. Мой контракт скоро истекает, по моему будущему есть определённые проблемы, но я готов оказывать помощь своему родному клубу в плане видения определённых позиций», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 19 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Матч начнётся в 19:00 мск.

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