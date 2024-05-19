«Сассуоло» впервые за 11 лет не сыграет в Серии А
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Сегодня, 19 мая, «Сассуоло» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии проиграл «Кальяри (0:2), лишив себя возможности сохранения прописки в элитном дивизионе страны за игру до окончания турнира. Чёрно-зелёные впервые за 11 лет не сыграют в Серии А.
Италия - Серия А . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
0 : 2
Кальяри
Кальяри
0:1 Прати – 71' 0:2 Лападула – 90+1'
Удаления: Энрике – 90+3' / нет
В последний раз в Серии Б «Сассуоло» играл в сезоне-2012/2013, заняв по итогам кампании первое место. С тех пор команда играла в высшем дивизионе Италии, заняв в сезоне-2015/2016 шестое место. Это лучший результат для «Сассуоло» в Серии А. В следующем сезоне команда сыграла в групповом этапе Лиги Европы, но вылетела из турнира после этой стадии, одержав лишь одну победу (две ничьих, три поражения) в шести матчах.
В последнем туре Серии А «Сассуоло» сыграет с «Лацио» в гостях.
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