«Сассуоло» впервые за 11 лет не сыграет в Серии А

Сегодня, 19 мая, «Сассуоло» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии проиграл «Кальяри (0:2), лишив себя возможности сохранения прописки в элитном дивизионе страны за игру до окончания турнира. Чёрно-зелёные впервые за 11 лет не сыграют в Серии А.

В последний раз в Серии Б «Сассуоло» играл в сезоне-2012/2013, заняв по итогам кампании первое место. С тех пор команда играла в высшем дивизионе Италии, заняв в сезоне-2015/2016 шестое место. Это лучший результат для «Сассуоло» в Серии А. В следующем сезоне команда сыграла в групповом этапе Лиги Европы, но вылетела из турнира после этой стадии, одержав лишь одну победу (две ничьих, три поражения) в шести матчах.

В последнем туре Серии А «Сассуоло» сыграет с «Лацио» в гостях.