Дьяков: Джикию абсолютно заслуженно можно назвать легендой «Спартака»

Бывший центральный защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался об уходе защитника московской команды Георгия Джикии по окончании текущего сезона.

«Уход Джикии из «Спартака» — это решение руководства клуба. У Джикии возраст абсолютно нормальный, можно ещё играть. Поэтому я думаю, что для него не будет проблемой найти себе новую команду. Сложно сказать, потеряет ли что-то «Спартак» от ухода Джикии, ведь он практически не играл в этом сезоне.

В начале чемпионата он играл, но потом потерял место в составе. При Абаскале и Слишковиче даже не был третьим или четвёртым. Поэтому уход из клуба пойдёт на пользу Джикии. У него появится новая мотивация и силы, с которыми он будет феерить за другой клуб. Я думаю, что Джикия не помешал бы московскому «Локомотиву».

Джикия — легенда «Спартака»? Почему нет? Он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Он много чего выиграл, оставив след в истории команды. Поэтому можно абсолютно заслуженно назвать Георгия легендой «Спартака», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.