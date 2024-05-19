Джикия — об уходе: народ не обманешь. Вы видели, как меня сегодня провожали

Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о значении поддержки со стороны болельщиков московской команды во время последнего домашнего матча в составе красно-белых.

«Для меня очень важно было сохранить то, что сегодня было. Народ не обманешь. Вы видели, как меня провожали. Для меня это важно. Не продление контракта — это решение клуба, я его уважаю. Я поблагодарил клуб, встал и вышел», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее московский клуб объявил о том, что защитник покинет его по окончании нынешнего сезона.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.