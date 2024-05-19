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Джикия — об уходе: народ не обманешь. Вы видели, как меня сегодня провожали

Джикия — об уходе: народ не обманешь. Вы видели, как меня сегодня провожали
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Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о значении поддержки со стороны болельщиков московской команды во время последнего домашнего матча в составе красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Бонгонда – 21'     2:0 Зобнин – 28'     3:0 Мартинс – 63'     3:1 Даку – 77'    

«Для меня очень важно было сохранить то, что сегодня было. Народ не обманешь. Вы видели, как меня провожали. Для меня это важно. Не продление контракта — это решение клуба, я его уважаю. Я поблагодарил клуб, встал и вышел», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее московский клуб объявил о том, что защитник покинет его по окончании нынешнего сезона.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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