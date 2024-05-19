«Сити» к 30-й минуте ведёт 2:0 у «Вест Хэма», «Арсенал» не может забить «Эвертону»

В эти минуты проходит матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс из Лестера. Матч начался в 18:00 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

Параллельно проходит матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Эвертон». Игра проводится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. На момент выхода новости счёт в игре 0:0.

После 37 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 88 очков и занимает первое место. «Арсенал» идёт вторым, отставая от «горожан» на два очка.