«Сити» к 30-й минуте ведёт 2:0 у «Вест Хэма», «Арсенал» не может забить «Эвертону»
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В эти минуты проходит матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс из Лестера. Матч начался в 18:00 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.
Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Перерыв
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Фоден – 2' 2:0 Фоден – 18' 2:1 Кудус – 42'
Параллельно проходит матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Эвертон». Игра проводится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. На момент выхода новости счёт в игре 0:0.
Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Перерыв
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Гейе – 40' 1:1 Томиясу – 43'
После 37 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 88 очков и занимает первое место. «Арсенал» идёт вторым, отставая от «горожан» на два очка.
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