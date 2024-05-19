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Три гола «Спартака» — в видеообзоре победного матча с «Рубином» в 29-м туре РПЛ

19 мая состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч завершился победой красно-белых со счётом 3:1.

Видео доступно на YouTube-канале FC Spartak Moscow. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место. «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии красно-белые разгромили «Рубин» со счётом 4:1.