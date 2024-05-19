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Три гола «Спартака» — в видеообзоре победного матча с «Рубином» в 29-м туре РПЛ

Три гола «Спартака» — в видеообзоре победного матча с «Рубином» в 29-м туре РПЛ
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19 мая состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч завершился победой красно-белых со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Бонгонда – 21'     2:0 Зобнин – 28'     3:0 Мартинс – 63'     3:1 Даку – 77'    

Видео доступно на YouTube-канале FC Spartak Moscow. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место. «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии красно-белые разгромили «Рубин» со счётом 4:1.

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