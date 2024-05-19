«Ростов» обыграл «Балтику» в домашнем матче 29-го тура РПЛ

19 мая состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Ростов» и калининградская «Балтика». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Кирилл Щетинин на 34-й минуте вывел южан вперёд. Роналдо удвоил преимущество хозяев спустя три минуты. В компенсированное к первому тайму время Роберто Фернандес отыграл один мяч гостей. Но на большее калининградцев не хватило.

После 29 туров чемпионата России «Ростов» набрал 43 очка и занимает шестое место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.