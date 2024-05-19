«Ростов» обыграл «Балтику» в домашнем матче 29-го тура РПЛ
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19 мая состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Ростов» и калининградская «Балтика». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Щетинин – 33' 2:0 Роналдо – 36' 2:1 Фернандес – 45+3'
Кирилл Щетинин на 34-й минуте вывел южан вперёд. Роналдо удвоил преимущество хозяев спустя три минуты. В компенсированное к первому тайму время Роберто Фернандес отыграл один мяч гостей. Но на большее калининградцев не хватило.
После 29 туров чемпионата России «Ростов» набрал 43 очка и занимает шестое место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.
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