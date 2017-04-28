Куман: разница между Лукаку и остальными игроками «Эвертона» слишком велика

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился мыслями о будущем лучшего бомбардира команды Ромелу Лукаку.
«Лукаку? Я ничего не знаю. Посмотрим, что случится по окончании сезона. Мы хотим сохранить своих лучших футболистов, но я сейчас не знаю, возможно ли удержать их.
Если говорить об игре в нападении, то нам нужно больше забивных футболистов. Разница между Лукаку и остальными игроками слишком велика», — цитирует Кумана интернет-портал ITV.
В текущем сезоне АПЛ Лукаку забил 24 гола в 33 матчах и лидирует в гонке лучших бомбардиров чемпионата. Действующее соглашение бельгийского форварда с «Эвертоном» истекает летом 2019 года.
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