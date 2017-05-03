Ж. Боатенг: после проигранного финала ЛЧ больше почувствовал себя дома в Мюнхене

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг рассказал о своих эмоциях и переживаниях после поражения в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2011/12. Мюнхенцы встречались на своём поле с лондонским «Челси». Основное и дополнительное время игры завершилось ничьей (1:1), а по послематчевым пенальти мюнхенцы проиграли со счётом 3:4.
«Весь город был в шоковом состоянии. Я сам два дня почти ничего не ел. А когда вышел на улицу, ко мне подходили иностранцы и старались выразить поддержку. Спустя несколько дней после проигранного финала я больше почувствовал себя дома в Мюнхене», — цитирует Боатенга Die Zeit.