Саньоль уверен, что сегодняшняя «Бавария» не сможет выиграть Лигу чемпионов

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Вилли Саньоль поделился мнением о перспективах команды. Саньоль считает, что от «Баварии» многого ждать не приходится, принимая во внимание возраст многих игроков команды.
«В сегодняшней «Баварии» я нахожу большую проблему: три года подряд Гвардиола делал ставку на молодых, а Анчелотти доверяет только опытным футболистам. Команде не хватает стабильности. Всё это приводит к тому, что Бундеслига на международном уровне больше не играет ведущей роли. Игроки «Баварии» уже далеко не молоды. В сегодняшнем футболе требуется интенсивная игра, и футболисты должны бегать больше. «Бавария» больше не способна выдерживать высокий темп сегодняшнего футбола. Ты не можешь выиграть Лигу чемпионов, когда у тебя в команде четыре игрока, которым 33 года», — цитирует Саньоля Kicker.