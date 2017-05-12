Лингард: «Манчестер Юнайтед» не собирается останавливаться на достигнутом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал, насколько важен для его команды выход в финал Лиги Европы. Манкунианцы одолели «Сельту» (1:0, 1:1) по сумме двух матчей и в решающем раунде сразятся с «Аяксом».
«Мы проделали большой путь, объехали всю Европу и добились важных успехов. И уж точно мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Отправимся на финальный матч с „Аяксом“ с настроем на победу», — приводит слова Лингарда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Финал Лиги Европы состоится 24 мая.