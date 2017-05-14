«Ростов» — второй клуб РФПЛ, который провёл два сезона подряд без поражений дома

«Ростов» одержал победу над «Рубином» (4:2) в матче 28-го тура РФПЛ. Эта встреча стала последней для ростовской команды на своём поле в текущем сезоне.
Таким образом, «Ростов» завершил второй сезон подряд без поражений в домашних встречах. Команда не знает поражений в родных стенах на протяжении 31 матча РФПЛ. Последний раз «Ростов» проигрывал дома 2 мая 2015 года, когда уступил «Тереку» со счётом 0:1.
Более продолжительную беспроигрышную серию на своём поле выдавал только «Спартак», который не проигрывал дома в сезонах 1992, 1993, 1994 годов, а потерпел первое домашнее поражение в российских чемпионатах только в сезоне-1995. Красно-белые не уступали в родных стенах на протяжении 47 матчей.