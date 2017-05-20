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Гришин: наш итог работы с Минько в «молодёжке» ЦСКА — твёрдая пятёрка

20 мая 2017, суббота. 17:00. Футбол

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин подтвердил, что оставляет занимаемый пост, и оценил итоги проделанной работы вместе с помощником Валерием Минько. Сегодня ЦСКА в заключительном матче сезона в молодёжном первенстве на своём поле обыграл «Анжи» (2:0) и занял итоговое второе место в турнирной таблице турнира.

«Что скрывать, уже все знают, что я ухожу из «молодёжки» ЦСКА. На мажорной ноте закончили чемпионат, пусть и не завоевали первое место.

Итог работы? Самое главное, что ребята играют в первой команде в Премьер-Лиге. Ещё 14 человек в «Уфе», «Краснодаре» и других клубах. Наш воспитанник — Караваев, которого признали лучшим иностранным игроком «Спарты». По этим показателям итоги работы можно оценить на твердую пятёрку. Более того, за семь лет выиграли восемь медалей, учитывая переходный чемпионат. Конечно, нам не хватало футболистов, которых мы отдавали в главную команду, когда против нас выходили игроки основного состава. Но для молодёжного первенства важны не места, а развитие футболистов. Так что мы своей работой довольны.

Валерий Минько тоже точно уходит из «молодёжки». Он мой друг и соблюдает обыкновенную солидарность. В клубе, конечно, нас разделили — он помощник, а я первый тренер. Но на самом деле большинство тренировок проводил Валера. Мы в равной степени причастны к этим успехам. Валера, возможно, даже больше, чем я. Посмотрим, что ему предложат, ведь контракты с клубом у нас закончились.

Почти 40 лет я провёл в ЦСКА, и мне тяжело говорить, что хочу куда-то уйти. Я коренной москвич, и мне довольно тяжело уехать из родного города. Понимаю, надо развиваться, но в то же время это мой клуб и мой город. Представьте, каково это — уйти из родного дома. Предстоит очень тяжелый выбор и долгий разговор с нашим президентом, который меня воспитал как тренера. Я всегда прислушиваюсь к тому, что говорит мне Евгений Гинер. Наверняка у него есть какие-то планы относительно меня. Хочется посоветоваться с умудрённым опытом человеком, который сделал для меня очень многое. Не смогу уйти, не сказав Гинеру спасибо», — сказал Александр Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.

Гришин: буду работать в ЦСКА в любой должности, в какой пригожусь
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Александр Гришин Вячеслав Караваев Евгений Гинер
Новости. Футбол
20 мая 2017, суббота
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