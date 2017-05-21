Игроки «Монако» покрасили волосы в красно-белые цвета в честь чемпионства

Игроки «Монако» отметили победу в чемпионате Франции, выйдя на матч 38-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» с необычным цветом волос. Встреча проходила в Ренне на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
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Жюли, Ротен, Эвра в команде Дидье Дешама или Мбаппе, Фалькао, Бернарду Силва в команде Леонарду Жардима. Кто больше нравится вам?
Перед игрой футболисты «Монако» покрасили волосы в красно-белые цвета, а главный тренер монегасков Леонарду Жардим раскрасил щеки красно-белыми полосками.
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«Монако» выиграл Лигу 1 в восьмой раз, догнав «Нант». Больше побед в Лиге 1 только у «Марселя» (9) и «Сент-Этьена» (10).
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