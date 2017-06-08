Сборная Новой Зеландии назвала окончательный состав на Кубок конфедераций

Тренерский штаб сборной Новой Зеландии определился с окончательной заявкой на Кубок конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. Об этом говорится на официальной странице новозеландцев в «Твиттере»
Вратари: Глен Мосс («Ньюкасл Джетс»), Стефан Маринович («Унтерхахинг»), Тамати Уильямс («Валвейк»).
Защитники: Томми Смит («Ипсвич Таун»), Сэм Бразертон («Сандерленд»), Сторм Ру («Сентрал Кост Маринерс»), Михаэл Боксолл («Суперспорт Юнайтед»), Кип Колви («Сан-Хосе Эртквейс»), Темистоклис Цимополутос («Яннина»), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба — «Веллингтон Феникс»), Деклан Винне («Ванкувер») Дэн Ингем («Брисбен Роар»).
Полузащитники: Клейтон Льюис («Окленд Сити»), Майкл Макглинчи, Алекс Артур Руфер (оба — «Веллингтон Феникс»), Райан Томас («Зволле»), Билл Туилома («Марсель»), Марко Рохас («Мельбурн Виктори»).
Нападающие: Монти Марк Паттерсон («Ипсвич Таун»), Шейн Смелц («Борнео»), Крис Вуд («Лидс Юнайтед»), Коста Барбарусес (без команды).
Первый матч Новая Зеландия проведёт 17 июня с Россией. Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате»