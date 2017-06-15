Тренер Кузнецов покинул штаб «Рубина»

Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов покинул свою должность и ушёл из тренерского штаба, который недавно возглавил Курбан Бердыев. В штабе казанского клуба он работал с 2014 года.
«Я действительно покинул «Рубин».Самое интересное, что в клубе мне даже не объявили официально о прекращении сотрудничества. Просто закончился контракт, и всё. За проделанную работу меня тоже никто не поблагодарил. Довольно странная ситуация.
Пару дней назад я сдал экзамены на тренерскую категорию PRO. Теперь буду полтора года учиться. Таким образом, я могу сам принять команду в качестве главного тренера. Конечно, сейчас мне было бы интереснее заняться именно самостоятельной деятельностью. Хватит уже помогать кому-то», — цитируют Кузнецова «Известия».