Комбаров: перетряхнуло, когда у Зобнина поехала нога, сразу понял, что случилось

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о моменте с травмой своего одноклубника по «Спартаку» Романа Зобнина, который получил повреждение в товарищеской игре со сборной Венгрии (3:0) и выбыл примерно на полгода.
«Мы сидели на противоположной трибуне. Хоть и далеко было, но я сразу понял, что случилось. Видел, как люди получают такие травмы. Меня перетряхнуло, когда у Зобы поехала нога. Он упал, и я подумал: «Только бы не кресты!» Ну, может, растяжение или ещё что-то лёгкое — на две-три недели максимум. Специфический момент: вроде ничего такого, а человек падает с болевым шоком. К сожалению, обследование подтвердило худший диагноз.
Рома сыграл практически все матчи в чемпионате, плюс Кубок и сборная. Он получил огромную нагрузку за этот сезон. Да и в эмоциональном плане есть небольшой перегруз. Он перешёл из вылетевшего «Динамо» в новый «Спартак» и сразу стал чемпионом. Но я не думаю, что травма произошла из-за этого. Травмы нельзя предсказать. Желаю Зобе скорейшего выздоровления. Ждём его в строю, он нам очень нужен. Это наш спартаковец, здоровья ему», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.