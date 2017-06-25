Глушаков: не судите сборную России строго, мы отдались игре полностью

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после поражения в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 от команды Мексики (1:2) и вылета из турнира обратился к болельщикам национальной сборной, отметив, что команда полностью отдалась игре.
«Дорогие болельщики! Спасибо вам большое за поддержку! Чувствовалось, что мы играли дома, в России. Мы русские, и не судите строго. Отдались игре полностью, но футбол — это игра!» — написал в своём «инстаграме» Глушаков.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Дениса Глушакова.