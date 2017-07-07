Ребров: замечательно, что продолжим работать с Каррерой, приведшим нас к золоту

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал, как воспринял новость о продлении контракта между клубом и главным тренером команды Массимо Каррерой.
«Замечательно, что будем работать с тренером, который привёл нас к чемпионству. У всех нас теперь есть возможность доказать, что это не было случайностью. К тому же Каррера доверяет лично мне.
Большие нагрузки Массимо? Обсуждали с ребятами, что надо потерпеть, успокаивали друг друга. В итоге всё пошло на пользу — мы здорово выглядели физически даже в концовках матчей. Не зря мы забивали решающие голы именно в это время», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Интервью с Артёмом Ребровым читайте на «Чемпионате» в скором времени.