Глушаков: спасибо Федуну за терпение и 16 лет вместе со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил свою благодарность руководству столичного клуба, отметив что каждый игрок красно-белых гордится своей клубной принадлежностью.
«Хотел бы поблагодарить наше руководство. Без него мы бы не протянули так долго! Отдельное спасибо Леониду Арнольдовичу за его терпение. За то, что он ждал все эти 16 лет, переживал и был всегда с командой. «Спартак» — самый великий клуб в стране, кто бы что не говорил. Каждый футболист гордится тем, что он играет за красно-белых», — цитирует Глушакова официальный сайт клуба.