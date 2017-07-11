«Монако» объявил о переходе молодого испанского голкипера

19-летний вратарь Альваро Фернандес Льоренте стал игроком «Монако». Монегаски на своём официальном сайте сообщили о подписании с испанским голкипером контракта, срок которого рассчитан до конца июня 2020 года.
Предыдущим клубом стража ворот была «Осасуна», воспитанником которой он является. Альваро Фернандес Льоренте в 19 матчах за «Осасуну B» пропустил 31 мяч, а за основной состав провёл одну игру. Его дебют состоялся в матче Примеры с «Вильярреалом» (1:3) в прошлом сезоне. В активе голкипера 5 матчей за сборную Испании U19.
Альваро Фернандес Льоренте стал игроком «Монако»
Фото: http://www.asmonaco.com