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Веденеев: понятно, что против «Зенита» все команды будут играть по системе «9-1»

16 июля 2017, воскресенье. 15:58. Футбол

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от выездной победы питерцев над командой «СКА-Хабаровск» (2:0) в первом туре РФПЛ.

«Конечно, счёт можно назвать удовлетворительным, и моментами игра была неплохая. Но до идеала очень далеко. Есть объективные причины: перелёт, отсутствие сыгранности, новые требования тренера и так далее. Но случайными голы не назовёшь, но и голевыми моментами тоже не назовёшь: удар с 30-ти метров, а второй мяч защитники Хабаровска себе сами привезли. Поэтому работы у тренерского штаба непочатый край. Нужно работать над созданием голевых моментов. Понятно, что против „Зенита“ все команды будут играть так же, как и Хабаровск, — по системе „9-1“.

Изменения у „Зенита“ только в опорной зоне, новые игроки. В принципе, Ерохин и Кузяев — это игроки, которые больше направлены на разрушение, на движение хорошее, на борьбу. Не зря Ерохин больше всех подкатов сделал, жёлтую карточку получил. А так видно, что аргентинцы очень хорошего класса. Но как они на длительном отрезке будут играть сейчас невозможно предсказать. Нужно подождать.

Как „Зенит“ будет играть, уже сейчас можно сказать. Вся эта модель ничем не отличается от тактических моделей лучших команд. Это подключение крайних защитников, прессинг, хорошее движение и контроль мяча. Под эти все схемы тренер будет подбирать потихоньку игроков», — цитирует Веденеева Rusfootball.

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Источник: Rusfootball Сообщить об ошибке
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Теги
СКА-Хабаровск ФК Зенит Александр Ерохин Сергей Веденеев
Новости. Футбол
16 июля 2017, воскресенье
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