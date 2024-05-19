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«Оксфорд» вернулся во второй дивизион Англии впервые с сезона-1998/1999

«Оксфорд» вернулся во второй дивизион Англии впервые с сезона-1998/1999
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«Оксфорд Юнайтед» стал победителем плей-офф Первой лиги Англии (третьего по рангу английского футбольного дивизиона). В финальном матче на лондонском стадионе «Уэмбли» этот клуб переиграл «Болтон» со счётом 2:0 благодаря дублю полузащитника Джоша Мёрфи, отличившегося на 31-й и 42-й минутах. Ранее в двухматчевом противостоянии полуфинала плей-офф Первой лиги футболисты «Оксфорда» обыграли «Питерборо» (1:0, 1:1).

Таким образом, «Оксфорд Юнайтед» поднялся по итогам сезона в Чемпионшип. В предыдущий раз эта команда выступала во втором по рангу английском футбольном дивизионе 25 лет назад — в сезоне-1998/1999. При этом с 2006 по 2010 год «Оксфорд» выступал в Конференции — пятом на тот момент дивизионе.

Также из Первой лиги в Чемпионшип вернулись «Портсмут» и «Дерби Каунти», завоевавшие прямые путёвки по итогам чемпионата.

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