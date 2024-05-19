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Артета высказался о матче с «Эвертоном», который может стать для «Арсенала» чемпионским

Артета высказался о матче с «Эвертоном», который может стать для «Арсенала» чемпионским
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от домашнего матча заключительного 38-го тура АПЛ с «Эвертоном». Победа «канониров» может принести им чемпионское звание в случае осечки «Манчестер Сити» в параллельной игре с «Вест Хэмом».

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Единственное, что мы можем сделать, — сосредоточиться на своей игре. Сложное противостояние с «Эвертоном», они сейчас в хорошей форме, и с ними действительно трудно играть. Делаем своё дело, наслаждаемся этим моментом, используем всю энергию, которая будет на этом стадионе, и заканчиваем день так, как мы должны его закончить», — приводит слова Артеты TNT Sports.

За тур до завершения розыгрыша АПЛ «Арсенал» занимает в турнирной таблице второе место с 86 очками в 37 матчах, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка. В случае домашней победы над «Эвертоном» в 38-м туре лондонцы станут чемпионами при условии невыигрыша «Сити» на своём поле у «Вест Хэма» — тогда «канониры» опередят «горожан» в таблице по очкам либо благодаря лучшей разнице мячей. «Эвертон» не проигрывал на протяжении пяти последних туров АПЛ.

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