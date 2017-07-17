Собещук: хабаровчане идут смотреть матч, а не выпендриваться на трибунах

Пресс-атташе «СКА-Хабаровск» Юрий Собещук ответил на высказывание комментатора Георгия Черданцева о том, что болельщики хабаровской команды слишком тихо вели себя на домашнем матче 1-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2).
«Комментаторы могут говорить всё что угодно. У нас испокон веков болели так. Это на западе, особенно в той же Москве, большая часть фанатов считает, что футбол для них, а не наоборот. В Хабаровском крае люди идут смотреть матч, а не выпендриваться на трибунах. У нас не кидаются креслами, не выбегают на поле — это исключительные случаи, если такое бывает», — приводит слова Собещука Amurmedia.
Симпатичный неудачник. Он чуть не забил «Зениту» рабоной
Хуан Лескано остановился в нескольких сантиметрах от гола года.