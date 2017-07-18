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Дьяков: у меня нет никаких претензий к Калитвинцеву

18 июля 2017, вторник. 08:00. Футбол

Защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков, который недавно покинул московское «Динамо», рассказал, как относится к наставнику бело-голубых Юрию Калитвинцеву и тренеру дубля москвичей Дмитрию Хохлову.

«Когда я приехал на сборы, Калитвинцев говорил: «Тренируйся, играй, всё зависит от тебя». Но у руководства были свои решения. И я понимаю Калитвинцева, который не стал за меня заступаться и лезть на рожон. К тренеру у меня нет никаких претензий.

Хохлов — великолепный тренер и, что самое важное, отличный человек. В его штабе работают настоящие профессионалы — Евгений Плотников и Юрий Никифоров. В первые дни тренировок с «Динамо-2» Хохлов сказал мне: «Виталий, понимаю твою ситуацию, но мы рассчитываем на тебя как на опытного игрока, который должен стать для наших ребят примером для подражания». Хочу сказать им спасибо за четыре месяца совместной работы, мне было очень комфортно. Надеюсь, ещё когда-нибудь поработаем вместе. Они помогли мне поддерживать форму», — сказал Дьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.

Полное интервью с Виталием Дьяковым читайте на «Чемпионате» в скором времени.

Виталий Дьяков переведён из основного состава в «Динамо-2»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Динамо Москва Виталий Дьяков Дмитрий Хохлов Юрий Калитвинцев
Новости. Футбол
18 июля 2017, вторник
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