Фибель: поставь вместо Черчесова кого угодно – скорее всего, будет то же самое

Защитник «Анжи» Тома Фибель поделился мнением о том, что мешает сборной России выступать на более высоком уровне и есть ли вина наставника Станислава Черчесова в том, что национальная команда не смогла выйти из группы на Кубке конфедераций.
«Подавляющее большинство российских футболистов никогда не пробовали себя в сильнейших иностранных чемпионатах, и мне кажется, это не очень хорошо. За рубежом ребята приобрели бы ценный опыт. Чемпионаты Англии, Испании, Италии – это же другая футбольная планета! А тренер что? Можно кого угодно назначить – будет, скорее всего, то же самое. Не его вина, что сборная не вышла на Кубке конфедераций из группы. Нельзя сказать, кстати, что она играла плохо. Команда даже добавила по сравнению с предыдущими матчами, и, думаю, через год будет сильнее. Черчесов проделывает хорошую работу. Но если бы некоторые игроки выступали в сильных зарубежных чемпионатов, они, возвращаясь, могли бы лучше проявить себя в сборной», — сказал Фибель в интервью «Спорт-экспрессу».