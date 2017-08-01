Зуев: обиды на «Спартак» нет, надо доказывать свою состоятельность на поле

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев, выступающий в составе «Ростова» на правах аренды, поделился мнением о чемпионском сезоне столичного клуба, подчеркнув, что не держит обиды на спартаковский коллектив, в котором не получил большого количества игрового времени.
«Если посмотреть назад, то в первой части чемпионского сезона я сыграл семь игр. Довольно-таки хорошая статистика, но всегда хочется большего. Зимой в команде появилось много новичков, и я понял, что места в составе мне не будет. Всё-таки впереди был отрезок, где команда боролась за чемпионство. Обида на «Спартак»? Её нет. Надо просто выходить на поле, и доказывать свою состоятельность.
Общался ли с Массимо Каррерой перед уходом в «Ростов»? Нет. Я с ним вообще разговаривал один раз. Год назад, когда убрали Аленичева. Кстати, ещё перед стартом прошлого сезона я хотел уйти в аренду, но Дмитрий Анатольевич сказал: «Ты что, с ума сошёл? Выходи на поле и доказывай. Ты в «Спартаке». Потом пришёл другой тренер, начались перемены. Я подошёл к Каррере и попросил, чтобы меня отпустили в аренду, так как я очень хочу играть. Он ответил мне «Нет, я на тебя рассчитываю». На этом тема закрылась до зимы, а вторую часть сезона я провёл в «Крыльях».
Вручили чемпионскую медаль — это приятный момент. Всё-таки мне всего 21 год, а я уже выиграл чемпионат. Да, я играл не все матчи, сделал для команды не так много, мой вклад маленький, но он всё-таки есть. Я участвовал в голевых атаках, отдавал передачи», — цитирует Зуева «Советский спорт».