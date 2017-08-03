Слуцкий — о решении покинуть ЦСКА: у меня наступил творческий кризис

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, почему он решил покинуть ЦСКА и отправиться в чемпионат Англии.
«ЦСКА — лучший период в моей жизни. Для любого тренера наступает период, когда что-то делать очень тяжело. У меня наступил творческий кризис, причём это не связано с какими-то успехами или неуспехами. Если мы говорим про работу в ЦСКА, то неуспехов-то и не было, ни разу за годы моей работы мы не оказывались ниже третьего места, каждый сезон играли в еврокубках. Я благодарен ЦСКА, руководству и болельщикам за великолепные годы. Но я почувствовал, что мне нужны перемены, которые будут, как мне кажется, на пользу. Решил попробовать что-то новое. Пока трудно сказать, на пользу или не на пользу, но то, что я задумывал и к чему все скептически относились, пока выполняется.
Сейчас английский футбол самый космополитичный. Сюда едут все — и футболисты, и тренеры. К тому же тут больше вариантов выбора. Вторые испанские, итальянские или немецкие лиги — это не Чемпионшип. Пусть не обидятся другие страны, но Англия — самая футбольная страна. Хотелось попробовать свои силы в стране родоначальников футбола», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».