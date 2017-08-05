Титов: по всем параметрам сильнейший форвард в «Спартаке» – Зе Луиш

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился мнением об игре нападающего красно-белых Зе Луиша, не забивавшего с 29 октября 2016 года.
«Могу вам сказать, что по всем параметрам сильнейший форвард в „Спартаке“ – Зе Луиш. Другое дело, что его ещё нужно обучать. Кабо-Верде – не самый сильный футбольный край. Но Зе нормально усваивает всё, а если брать физические данные, то такого нападающего я ещё не видел.
Говорю о данных — скорости и физике. Зе мог бы играть в Европе, если бы захотел. Другое дело, что его надо подгонять – парень иногда ленится. Некоторые клубы, насколько мне известно, не хотели брать Зе Луиша именно из-за этого.
Он не забивает девять месяцев? Зато это делают другие. Зе приносит огромную пользу: держит в напряжении оборону, выигрывает всё вверху. И любой штрафной тут же даёт преимущество «Спартаку». Один навес – и Зе может забить. Мы много работали над стандартами, он много мячей колотил. Впрочем, девять месяцев – срок действительно большой», — сказал Титов.